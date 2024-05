Χαοτικές σκηνές στην Ταϊβάν: Ξύλο μεταξύ βουλευτών μέσα στο κοινοβούλιο

Οι βουλευτές της Ταϊβάν έσπρωξαν και χτύπησαν ο ένας τον άλλον στο κοινοβούλιο την Παρασκευή, λίγες ημέρες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντα προέδρου, Λάι Τσινγκ-Τε.

Οι σκηνές που έχουν κυκλοφορήσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στα social media είναι χαοτικές, με βουλευτές να συνωστίζονται γύρω από την έδρα του προέδρου, να πηδούν πάνω από τραπέζια και να ρίχνουν συναδέλφους τους κάτω. Ο Λάι Τσινγκ-Τε, που θεωρείται «κόκκινο πανί» για την Κίνα και αναμένεται να ορκιστεί την ερχόμενη Δευτέρα, κέρδισε τις εκλογές τον Ιανουάριο με το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), ωστόσο έχασε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

