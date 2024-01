Ταϊβάν: Ο «εχθρός» της Κίνας, Λάι Τσινγκ-τε, κερδίζει τις προεδρικές εκλογές

Νέος πρόεδρος της Ταϊβάν θα είναι όπως όλα δείχνουν ο αντιπρόεδρος Λάι Τσινγκ-τε, του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος.

Μέχρι πριν λίγη ώρα, ο Λάι Τσινγκ-τε συγκέντρωνε το 41,6% των ψήφων και επομένως έρχεται πρώτος στην ψηφοφορία, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που αφορούν πάνω από το 60% των εκλογικών τμημάτων της Ταϊβάν. Μάλιστα νωρίτερα ανακοινώθηκε πως ήταν ο πρώτος υποψήφιος που έφθασε τα πέντε εκατομμύρια ψήφους βαδίζοντας προς τη νίκη.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον λαό της Ταϊβάν που έγραψε ένα νέο κεφάλαιο στη δημοκρατία μας. Δείξαμε στον κόσμο πόσο αγαπάμε τη δημοκρατία μας. Αυτή είναι η ακλόνητη δέσμευσή μας. Η Ταϊβάν πέτυχε μια νίκη για την κοινότητα των δημοκρατιών», ανέφερε στους υποστηρικτές του. Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος να προστατεύσει την Ταϊβάν από τη συνεχιζόμενη απειλή και τον εκφοβισμό από την Κίνα» και ότι θα διατηρήσει το status quo μεταξύ των δύο πλευρών. Η διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Στενά της Ταϊβάν αποτελεί σημαντική ευθύνη είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του θα «χρησιμοποιήσει τον διάλογο για να αντικαταστήσει την αντιπαράθεση» με την Κίνα.

Ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί ως «σοβαρός κίνδυνος» από την Κίνα, εξαιτίας των θέσεών του υπέρ της ανεξαρτησίας του νησιού. Ο κύριος αντίπαλός του Χου Γιου-ιχ, υποψήφιος του Κουομιντάνγκ (KMT) ο οποίος υποστηρίζει την προσέγγιση με το Πεκίνο, συγκέντρωνε το 33,2% των ψήφων σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες. Λίγη ώρα πριν μάλιστα, παραδέχθηκε σήμερα την ήττα του στις εκλογές και συνεχάρη τον Λάι Τσινγκ-τε για τη νίκη του.

William Lai is #Taiwan’s new president, giving the DPP a historic third term. He won by vowing ‘status quo’ on #China and was boosted by the opposition’s failure. ‘We must win,’ Lai told me recently, ‘to protect democracy’. A victory that won’t go over well in Beijing. @NBCNews pic.twitter.com/OnPulMrOQD