Μια πιστωτική κάρτα έχασε ο Χάρισον Φορντ κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα του «Indiana Jones 5» στην Ιταλία, ωστόσο, την πήρε πίσω χάρη σε ένα Γερμανό τουρίστα.



Ο τουρίστας έπεσε πάνω στην κάρτα με το όνομα τού 79χροου σταρ, την παρέδωσε στην αστυνομία του Μοντέλο, κοντά στο Παλέρμο και οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον ηθοποιό.



Ο Φορντ φωτογραφήθηκε με T-shirt και βερμούδα, περιχαρής να κρατά επιδεικτικά την κάρτα του στο πλευρό των επίσης χαμογελαστών αστυνομικών.



Ο 79χρονος ηθοποιός αυτή τη στιγμή γυρίζει το τελευταίο σίκουελ του θρυλικού Ιντιάνα Τζόουνς όπου θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι Φίμπι Γουόλερ-Μπριντζ, Μαντς Μίκελσεν, Τόμπι Τζόουνς και Αντόνιο Μπαντέρας.

Harrison Ford and Antonio Banderas on the set of “Indiana Jones 5”. 🎬 pic.twitter.com/PF5ahIGozF