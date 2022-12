Foxconn: Μπόνους στους υπαλλήλους που θα φέρουν νέους εργαζομένους στο εργοστάσιο κατασκευής iPhone

Τις προσπάθειες πρόσληψης προσωπικού εντείνει ο προμηθευτής της Apple, Foxconn, μετά τις ταραχές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο iPhone στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στην Κίνα.

Σύμφωνα με το BBC, οι εργαζόμενοι που παραπέμπουν έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς τους να εργαστεί στο εργοστάσιό της στο Zhengzhou της Κίνας θα λάβουν μπόνους 1.000 γιουάν (135 ευρώ).

Οι εργαζόμενοι της Foxconn που θα συστήσουν έναν νέο υπάλληλο θα πληρωθούν 500 γιουάν αν το άτομο παραμείνει να εργάζεται για την εταιρεία για 15 ημέρες και άλλα τόσα εάν ο νεοπροσληφθείς παραμείνει στη θέση του για ένα μήνα, ανέφερε ανάρτηση στη δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat και εντόπισε το BBC.

Αυτό έρχεται μετά από πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο την περασμένη εβδομάδα και έδειχναν οργισμένες διαμαρτυρίες.

#ChinaStabilityMethod

China's dictator was Powered by the inhabitants to force the inhabitants.#Henan #Zhengzhou #河南郑州#中国维稳

都 #铁拳现世报 了

你们不操起汽油瓶

还心心念念打哪个国外?



官宦掠夺🏴‍☠️

各位居民没有公民身份证,你们就是国外啊🤔 pic.twitter.com/NxmQuU2AUD