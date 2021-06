Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία σήμερα τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID για τους πολίτες της ΕΕ.

Με 546 ψήφους υπέρ, 93 κατά και 51 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι την 1η Ιουλίου και για 12 μήνες το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID θα γίνεται δεκτό σε όλα τα κράτη-μέλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών εντός της ΕΕ με ασφάλεια.

Το πιστοποιητικό αυτό θα είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή και θα φέρει έναν κωδικό QR με τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί (με εμβόλια εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ ή και από τον ΠΟΥ), ή έχει αρνητικό τεστ, ή έχει αναρρώσει από COVID.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η ρύθμιση σχετικά με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για την αγορά τεστ, ώστε αυτά να καταστούν πιο οικονομικά για τους πολίτες.

Διασφαλίζεται, επίσης, ότι οι χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, εκτός και αν αυτοί είναι «αναγκαίοι και αναλογικοί» για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της πανδημίας.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο 48 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Για να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID θα πρέπει να λάβει και την τελική τυπική έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Την απόφαση του ΕΚ χαιρέτισε και η Ευρωπαία Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου.

I welcome @Europarl_EN vote on adopting Digital 🇪🇺 #COVID19 Certificates.



This is a key step towards their implementation by 1 July, which will help to restart EU free movement as safely as possible.



It will also give our citizens the certainty & clarity to plan their travel. pic.twitter.com/OCEOzvRGOa