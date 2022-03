Βρετανία: Πάνω από 100.000 ιδιώτες και οργανώσεις προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν πρόσφυγες από την Ουκρανία

Περισσότεροι από 100.000 ιδιώτες και οργανώσεις εξέφρασαν την επιθυμία να φιλοξενήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, μία ημέρα αφότου τέθηκε σε λειτουργία το πρόγραμμα υποδοχής ατόμων από την Ουκρανία.

«Είναι φανταστικό που περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι και οργανώσεις εκδήλωσαν την προθυμία τους να στηρίξουν τους Ουκρανούς που φεύγουν από τον πόλεμο, χάρη στο πρόγραμμα Σπίτια για την Ουκρανία» έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ευχαριστώντας τους για τη βοήθεια που προσφέρουν.

