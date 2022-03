Ουκρανία: Βίντεο με ρωσική οβίδα που «πέφτει κοντά σε πελάτες σούπερ μάρκετ»

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται καθημερινά από την Ουκρανία που οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για 26η ημέρα.

Τις τελευταίες ώρες το γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αναπαράγεται από ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και φέρεται να δείχνει μία ρωσική οβίδα να πέφτει κοντά σε πελάτες σούπερ μάρκετ στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, την ώρα που άνθρωποι περίμεναν στην ουρά.

Σύμφωνα με την ημερομηνία που αναγράφεται στο βίντεο, το περιστατικό συνέβη στις 15 Μαρτίου.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Twitter και από το λευκορωσικό μέσο ενημέρωσης NEXTA, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η αυθεντικότητά του.

#Kharkiv: A #Russian shell explodes next to people who are standing in line at the supermarket. pic.twitter.com/QIZkgV4ZLa