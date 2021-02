Όταν ο Μπόμπι Τραν με την κοπέλα του πήγαν για τρέξιμο στο National Mall ήλπιζαν να δουν από κοντά το πορτρέτο της Κάμαλα Χάρις «Glass Ceiling Breaker» δια χειρός Σάιμον Μπέργκερ στο Lincoln Memorial. Τελικά κατέληξαν να δουν την ίδια την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραν με την σύντροφό του εντόπισαν την Κάμαλα Χάρις να τρέχει ανεβοκατεβαίνοντας τα σκαλιά του Lincoln Memorial ενώ έκανε την καθημερινή γυμναστική της, με τους πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών να ακολουθούν την Αμερικανίδα αντιπρόεδρο και τον σύζυγό της, Νταγκ Έμχοφ.

«Γυρίσαμε και την είδαμε να τρέχει στα σκαλιά και να είναι ένα με την κοινότητα» είπε ο Τραν. «Καθώς πλησιάζαμε, παρατήρησα επίσης κάποιον που έμοιαζε με τον Νταγκ Έμχοφ. Όταν επέστρεψα σπίτι αργότερα και κοίταξα το βίντεο, παρατήρησα τον σύζυγό της στην κορυφή της σκάλας, που είχε σταματήσει για να την χαιρετήσει ενώ εκείνη τελείωνε το τρέξιμό της. Σκέφτηκα πως ήταν πολύ ωραίο να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον εκεί έξω».

Το βίντεο με την γυμναστική της Κάμαλα Χάρις κοινοποίησε στο Twitter ο χρήστης @sammycakez_ και μετρά περισσότερα από 4.2 εκατομμύρια views.

Οι χρήστες ενθουσιάστηκαν με το στιγμιότυπο, αν και αρκετοί ήταν εκείνοι που εστίασαν στη συνοδεία των σωματοφυλάκων, που ανεβοκατέβαινα επίσης τα σκαλιά δίπλα της, φορώντας ωστόσο κοστούμια και όχι αθλητικά ρούχα.

«Οι Μυστικές Υπηρεσίες της θα είναι στην καλύτερη φόρμα», «Αν πρόκειται να γίνει σωματοφύλακας της Κάμαλα Χάρις καλύτερα να είσαι σε φόρμα αλλιώς θα σε κάνει εκείνη!», «Αυτό σίγουρα δεν ήταν ιδέα του σωματοφύλακα! Καημένε!», ήταν μερικά από τα σχόλια στο βίντεο.

Ο Τραν είπε ότι η Κάμαλα Χάρις σταμάτησε για λίγο την γυμναστική της για να μιλήσει σε παιδιά που απολάμβαναν την ηλιόλουστη μέρα και δεν αρνήθηκε να ποζάρει μαζί τους για μερικές selfies.

Όταν της ζήτησε και ο ίδιος μία φωτογραφία, δεν αρνήθηκε. «Ήταν πολύ ευγενική και δέχθηκε. Ήταν πολύ κουλ. Ακόμη δεν μπορώ πιστέψω ότι όντως συνέβη, να την δω να αυτό ακριβώς που κάναμε κι εμείς», είπε.

Με πληροφορίες από Business Insider

