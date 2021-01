Τα ΗΑΕ θα δίνουν υπηκοότητα σε ξένους κατοίκους για πρώτη φορά, αρκεί να προσθέτουν αξία στο κράτος, σύμφωνα με νέα νομοθεσία.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΑΕ και ο κυβερνήτης του Ντουμπάι, Σεΐχης Mohammed bin Rashid al Maktoum, ανέφεραν ότι αυτοί που θα επιλεγούν για την υπηκοότητα θα είναι επενδυτές, εξειδικευμένα ταλέντα, γιατροί, μηχανικοί και καλλιτέχνες.

Αυτοί και οι οικογένειές τους θα μπορούν να έχουν διπλή υπηκοότητα, είπε. Είναι απίθανο οι εργαζόμενοι χαμηλού εισοδήματος να πληρούν τα αυστηρά κριτήρια, ωστόσο.

Ο Σεΐχης Mohammed bin Rashid al Maktoum είπε ότι στόχος είναι να προσελκύσουν όσους θα μπορούσαν να «συμβάλουν στο αναπτυξιακό μας ταξίδι».

Δεν υπάρχει διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Αντίθετα, τα άτομα θα προτείνονται για την υπηκοότητα απευθείας από βασιλείς ή αξιωματούχους των ΗΑΕ. Το υπουργικό συμβούλιο των ΗΑΕ θα αποφασίζει στη συνέχεια εάν θα τα εγκρίνει ή όχι.

Η κίνηση έρχεται εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και μιας περιόδου χαμηλών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες ώθησαν δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς να εγκαταλείψουν τη χώρα.

We adopted law amendments that allow granting the UAE citizenship to investors, specialized talents & professionals including scientists, doctors, engineers, artists, authors and their families. The new directives aim to attract talents that contribute to our development journey.