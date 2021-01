Παραμένει το αδιέξοδο ανάμεσα στην ΕΕ και την AstraZeneca, για τις παραδόσεις του εμβολίου για τον κορωνοϊό και η Κομισιόν απαιτεί ξεκάθαρο πλάνο από την εταιρεία.

Η μείωση στις παραδόσεις της AstraZeneca αγγίζει το 75%, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» από τις Βρυξέλλες, ενώ ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι «στο σκοτάδι», σχετικά με το τι θα συμβεί το επόμενο τρίμηνο.

«Λυπούμαστε για τη συνεχιζόμενη έλλειψη σαφήνειας στο πρόγραμμα των παραδόσεων και απαιτούμε ένα ξεκάθαρο πλάνο από την AstraZeneca για τη γρήγορη παράδοση της ποσότητας των εμβολίων που έχουμε κλείσει για το πρώτο τρίμηνο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την εταιρεία για την ανεύρεση λύσεων και τη γρήγορη παράδοση των εμβολίων στους πολίτες της ΕΕ», έγραψε στο Twitter αργά το βράδυ της Τετάρτης η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.

Σε επόμενη ανάρτηση έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συζήτηση με τον CEO της AstraZeneca, Πασκάρ Σοριότ, στη νέα σύσκεψη που έγινε για τις παραδόσεις των εμβολίων. «Η ΕΕ παραμένει ενωμένη και σταθερή. Οι συμβατικές υποχρεώσεις πρέπει να τηρηθούν, τα εμβόλια πρέπει να παραδοθούν στους πολίτες της ΕΕ», έγραψε ακόμη.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.