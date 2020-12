Ένα αυστηρό νέο lockdown λόγω Covid έχει τεθεί σε ισχύ στο Λονδίνο, τμήματα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Αγγλίας και της Ουαλίας εδώ και λίγες ώρες.

Περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από τους νέους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ενώ τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Ωστόσο λίγο αφότου το lockdown ανακοινώθηκε, στο κέντρο του Λονδίνου σημειώθηκε κοσμοσυρροή καθώς χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους για να προλάβουν τις τελευταίες αγορές των γιορτών.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε επιστροφή του lockdown Επιπέδου 4 στην περιφέρεια του Λονδίνου και την νοτιοανατολική Αγγλία, δίνοντας την χαριστική βολή στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο να αναχαιτίσουν την εκτόξευση των κρουσμάτων της Covid-19, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει στον εντοπισμό ενός «νέου στελέχους» του κορωνοϊού, «όχι περισσότερο επικίνδυνου, αλλά πιο μεταδοτικού». «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα Χριστούγεννα να εξελιχθούν όπως προβλέπαμε», εξήγησε ο Μπόρις Τζόνσον. «Δεν είχα άλλη επιλογή».

Τι μέτρα περιλαμβάνει αυτό το lockdown

Οι κάτοικοι πρέπει να παραμένουν στα σπίτια τους, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων. Καταστήματα, γυμναστήρια, χώροι αναψυχής και κέντρα προσωπικής φροντίδας έκλεισαν και όσοι είναι εφικτό πρέπει να εργάζονται από το σπίτι. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τις περιοχές που κατατάσσονται στο Επίπεδο 4. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν πρέπει να περνούν την νύκτα εκτός του σπιτιού τους και επιτρέπονται οι συναντήσεις ενός μόνο ατόμου διαφορετικού νοικοκυριού σε εξωτερικούς χώρους. Παμπ, εστιατόρια και μουσεία ήταν ήδη κλειστά από το προηγούμενο σαββατοκύριακο.

Ο Μπόρις Τζόνσον αντιστάθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή στην ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων και επέμενε ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να σωθούν. Οι αρχές είχαν επιτρέψει την συνάντηση μέχρι τριών νοικοκυριών για πέντε ημέρες τα Χριστούγεννα . Πλέον, κάθε συγκέντρωση απαγορεύεται στις ζώνες που έχουν υπαχθεί στο Επίπεδο 4, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές οι εορταστικές συγκεντρώσεις θα επιτραπούν για μία μόνο ημέρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι, μαζί με την Ιταλία, η πλέον πληγείσα από την πανδημία χώρα της Ευρώπης με περισσότερους των 67.000 νεκρούς. Το όριο των 2.000.000 κρουσμάτων ξεπεράσθηκε σήμερα.

Το νέο στέλεχος του κορωνοϊού τρόμαξε την κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση αναγκάσθηκε να επιβάλει νέο αυστηρό lockdown μπροστά στην εκτόξευση των κρουσμάτων της Covid-19, η οποία αποδόθηκε σε «νέο στέλεχος» του νέου κορονοϊού, το οποίο «δεν αυξάνει την επικινδυνότητα», αλλά «την μεταδοτικότητα» της επιδημίας.

«Φαίνεται ότι αυτή η εξάπλωση τροφοδοτείται πλέον από μία νέα παραλλαγή του ιού», που μεταδίδεται «πολύ ευκολότερα», «μέχρι και κατά 70%», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι τίποτε δεν δείχνει ότι «αυτή η παραλλαγή είναι περισσότερο θανατηφόρα» ή περιορίζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Κιρ Στάρμερ επέκρινε αυστηρά την εισαγωγή των περιοριστικών μέτρων την τελευταία στιγμή, τονίζοντας ότι αυστηρότερα μέτρα θα έπρεπε να έχουν εφαρμοσθεί νωρίτερα. Το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την ταχύτερη εξάπλωση της επιδημίας μέσω του «νέου στελέχους του ιού», ανακοίνωσαν οι βρετανικές υγειονομικές αρχές. Πληθώρα μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον επιστημονικό σύμβουλο της βρετανικής κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς αυτή η νέα παραλλαγή «διαδίδεται ταχύτερα», αλλά επίσης έχει εξελιχθεί σε «κυρίαρχη» μορφή του κορονοϊού. Εμφανίσθηκε στα μέσα του Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο ή στο Κεντ και είναι παρούσα στο 62% των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο και του 43% στην νοτιοανατολική Αγγλία, έναντι μόνο 28% στα μέσα Νοεμβρίου.

Αντιδράσεις από εμπόρους και καταναλωτές στους δρόμους

Η Χέλεν Ντίκινσον, η επικεφαλής της βρετανικής ομοσπονδίας εμπόρων, προειδοποίησε σήμερα ότι οι συνέπειες των σημερινών αποφάσεων θα είναι «πολύ σοβαρές».

«Απέναντι στην προοπτική απώλειας 2 δισεκατομμυρίων λιρών σε πωλήσεις εβδομαδιαίως για τρίτη συνεχή φορά αυτόν τον χρόνο, πολλά καταστήματα θα βρεθούν σε δυσχερή θέση και πολλές χιλιάδες θέσης εργασίας θα απειληθούν», πρόσθεσε, ζητώντας επιπλέον οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση για τον κλάδο.

Διεθνή πρακτορεία κατέγραψαν εικόνες από την Oxford Street με τεράστιο πλήθος πολιτών στους δρόμους καθώς πολλοί έσπευσαν να κάνουν τις αγορές τους την τελευταία στιγμή πριν από την εισαγωγή των μέτρων. Ίδια εικόνα και στην διάσημη Regent Street ενώ υπήρξαν και μικρής έκτασης επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για το lockdown. Ως «πανδαιμόνιο» περιγράφουν βρετανικά μίντια την κατάσταση στους σιδηροδρομικούς σταθμούς χθες το βράδυ καθώς χιλιάδες έσπευσαν να φύγουν από το Λονδίνο πριν την εφαρμογή του lockdown.

If they didn’t want this new variant to get out of London, it’s just found a possible new route. It’s called the train line to the East Midlands from St Pancras station tonight ... 👇 pic.twitter.com/hIPOMG7Bex