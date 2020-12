Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε αργά σήμερα με τον Μπόρις Τζόνσον πως επιτεύχθηκε «σημαντική πρόοδος» στις εμπορικές συνομιλίες των δύο πλευρών, αλλά η γεφύρωση των «μεγάλων διαφορών» αναφορικά με την αλιεία εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

«Χαιρετίζουμε τη σημαντική πρόοδο σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, πρέπει να γεφυρωθούν μεγάλες διαφορές, ιδίως στον τομέα της αλιείας. Η γεφύρωσή τους θα είναι πολύ δύσκολη», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν με ανάρτηση στο twitter, προσθέτοντας ότι οι εμπορικές συνομιλίες θα συνεχιστούν αύριο Παρασκευή.

