Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ για το νέο κιόσκι στον γήπεδο τένις στον Λευκό Οίκο, εν μέσω πανδημίας.

«Ελπίζω ότι αυτός ο ιδιωτικός χώρος θα λειτουργήσει ως τόπος αναψυχής και συγκέντρωσης για μελλοντικές πρώτες οικογένειες», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, σε γραπτή ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Η Πρώτη Κυρία συνέχισε ευχαριστώντας τους «ταλαντούχους τεχνίτες» που δούλεψαν στο έργο και τους «γενναιόδωρους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου».

Today, @FLOTUS announced the completion of the Tennis Pavilion on the White House grounds! https://t.co/CQeyDLPTHN — The White House (@WhiteHouse) December 7, 2020

Ωστόσο, η ανάρτησή της αυτή εν μέσω πανδημίας προκάλεσε οργή στο Twitter.

«282.345», σημείωσε ο David Corn, επικεφαλής του γραφείου της Mother Jones, στην Ουάσιγκτον σε μια λιτή απάντηση, αναρτώντας μόνο τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στις ΗΠΑ λόγω του κορωνοϊού.

Η Molly Jong-Fast, αρχισυντάκτρια του Daily Beast, ήταν πιο σαρκαστική. «Ω, αυτοί οι άνθρωποι στα κρεβάτια τους στο ICU θα αισθανθούν πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι η Τραμπ τελείωσε το γήπεδο του τένις.» έγραψε.

Μια φωτογραφία της πρόσφατα αποκαλυφθείσας δομής περιελάμβανε την κιονοστοιχία, τον τοίχο στηθαίου και τα παράθυρα των προβολέων που προορίζονταν να συνδέσουν το νέο κτίριο με την εμφάνιση και την αίσθηση του Λευκού Οίκου.

NEW: First lady Melania Trump announces completion of White House tennis pavilion.



“It is my hope that this private space will function as both a place of leisure and gathering for future First Families," the first lady says. https://t.co/FQV0MupNGd pic.twitter.com/JrvDdk9SA1 — ABC News (@ABC) December 7, 2020

Το γραφείο της Μελάνια Τραμπ αποκάλυψε ότι το γήπεδο είναι εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική που έχει η ανατολική και δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είχε προηγουμένως μετατρέψει το γήπεδο τένις σε γήπεδο μπάσκετ.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε να σχεδιάζεται στις αρχές του 2018, εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2019 από την επιτροπή καλών τεχνών και την εθνική επιτροπή προγραμματισμού κεφαλαίου ενώ η κατασκευή του έγινε σε συνεργασία με τα National Mall και National Park Service.

Ο Τραμπ συνέβαλε στο έργο τον Οκτώβριο του 2019, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ιδιωτικές δωρεές. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος δεν αποκάλυψε το κόστος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο χώρος αυτός προκαλεί διαμάχη. Νωρίτερα φέτος, η Πρώτη Κυρία επικρίθηκε έντονα για ανάρτηση με φωτογραφίες, που τη δείχνουν να φορά ειδικό καπέλο εργάτη, ενώ φαίνεται να επιβλέπει την πρόοδο της δομής την ώρα που η πανδημία σαρώνει τη χώρα.

I am excited to share the progress of the Tennis Pavillion at @WhiteHouse. Thank you to the talented team for their hard work and dedication. pic.twitter.com/Wzown2ho26 — Melania Trump (@FLOTUS) March 5, 2020

Σε απάντησή της, η Μελάνια Τραμπ, προέτρεψε «όποιον επιλέγει να είναι αρνητικός και να αμφισβητεί ότι (εκείνη) εργάζεται στον Λευκό Οίκο να πάρει τον χρόνο του και να συνεισφέρει κάτι καλό και παραγωγικό στις δικές του κοινότητες».

Με πληροφορίες του Guardian

