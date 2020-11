Ο Νταγκ Έμχοφ, σύζυγος της Καμάλα Χάρις, θα γίνει ο πρώτος «δεύτερος κύριος» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο 56χρονος Έμχοφ, έσπευσε να συγχαρεί τη σύζυγό του με μία ανάρτηση στο Twitter χθες, λίγο αφότου τα αμερικανικά ΜΜΕ «ανακήρυξαν» το δίδυμο Μπάιντεν - Χάρις νικητές των εκλογών στις ΗΠΑ.

«Είμαι τόσο υπερήφανος για εσένα» έγραψε, συνοδεύοντας τη φράση με δύο καρδιές και δύο σημαίες των ΗΠΑ, αλλά και με μία φωτογραφία της Χάρις και εκείνου που αγκαλιάζονται.

Ο Έμχοφ είχε γεννηθεί στο Μπρούκλιν. Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στην Καλιφόρνια όπου και σπούδασε νομική. Ακολούθησε μία επιτυχημένη πορεία ως δικηγόρος στην Καλιφόρνια. Στην DLA Piper της Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται από το 2017, ειδικεύεται στον τομέα εκμετάλλευσης τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, στο τμήμα των Μέσων, αθλητισμού και ψυχαγωγίας.

Έχει δυο παιδιά, από προηγούμενο γάμο, ενώ παντρεύτηκε με την Χάρις το 2014. Παρότι ο Έμχοφ κρατάει χαμηλό προφίλ, πέρυσι έγινε αντιληπτός να κοιτάει με δυσφορία έναν διαδηλωτή που όρμησε στη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας της Χάρις και λέγεται πως βοήθησε στην απομάκρυνσή του.

When the protestor rushed ⁦ @KamalaHarris ⁩ at the ⁦ @MoveOn ⁩ event, Harris’ husband ⁦ @douglasemhoff ⁩ helped pull the guy off stage. Husbands, take notice. pic.twitter.com/LsGtt5M5x4

Τον Μάρτιο είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter ότι προεκλογική εμπειρία του είχε φανεί «απίστευτα συναρπαστική» και πως πλέον ο κόσμος τον σταματάει για selfies. Παράλληλα είχε δηλώσει πως σκοπεύει να συνεχίσει να εργάζεται για την εταιρεία του η οποία έχει γραφεία και στην Ουάσιγκτον. «Είναι κάτι που αγαπώ και είμαι καλός», είχε πει.

When I called @KamalaHarris yesterday to ask her to be my running mate, I wanted to make sure Jill and Doug got to say hello.



You’re honorary Bidens now! pic.twitter.com/IILUjB6WfY