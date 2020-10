Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 709 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,7 βαθμών στο Αιγαίο, που ταρακούνησε τη Σμύρνη, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών (AFAD) της χώρας.

Τουλάχιστον 144 μετασεισμοί, εκ των οποίων 21 άνω των 4 βαθμών, καταγράφηκαν μετά τον σεισμό, είπε ο Μουράτ Κουρούμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «1.227 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή», ανέφερε ο Κουρούμ.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε περίπου 17 κτίρια που είτε κατέρρευσαν είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές στη Σμύρνη. Στις επιχειρήσεις συμμετέχει και η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος με 48 μέλη της και 16 οχήματα.

Προς το παρόν έχουν διασωθεί 70 άνθρωποι από τα ερείπια των κτιρίων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Σμύρνης Γιαβούζ Σελίμ Κοσγκέρ.

Στον Μπουρνόβα, οι διασώστες, με τη συνδρομή κατοίκων και αστυνομικών, προσπαθούσαν να ανοίξουν ένα πέρασμα ανάμεσα στα ερείπια μιας επταώροφης πολυκατοικίας χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση TRT.

Μια ανθρώπινη αλυσίδα προσπαθούσε να απομακρύνει τα ερείπια περνώντας από τον έναν στον άλλον δοκούς και τούβλα, σύμφωνα με τα πλάνα αυτά.

Μια νεαρή γυναίκα απεγκλωβίστηκε από τα ερείπια ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, σύμφωνα με το CNN-Turk. Άλλοι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τα ερείπια ενός άλλου επταώροφου κτιρίου, σύμφωνα με την TRT.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 19 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά της Σάμου, το εστιακό βάθος του στα 10 χιλιόμετρα και ήταν καταστροφικός κυρίως στη γειτονική Τουρκία.

Η Προεδρία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανέφερε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,6 βαθμών, ενώ το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 13:50 ώρα Ελλάδας και έγινε αισθητός κατά μήκος των τουρκικών ακτών και στη βορειοδυτική περιοχή του Μαρμαρά, σύμφωνα με ΜΜΕ.

