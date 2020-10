Διάσημοι Αμερικανοί ράπερ φαίνεται στηρίζουν ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτό που αγαπάνε οι Αμερικάνοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που δίνει έμπνευση στους Αμερικάνους για να γίνουν πλούσιοι, ισχυροί, να κάνουν αυτό που θέλουν, να λένε αυτό που θέλουν να πουν, να είναι όπως θέλουν».

Ο τελευταίος που θα περίμενε να έχει κάνει αυτή τη δήλωση, μετά από τόσες αντιδράσεις της μαύρης κοινότητας τους τελευταίους μήνες στην Αμερική με το «black lives matter», είναι ένας μαύρος ράπερ. Η δήλωση του Ice Cube (ο οποίος κάποτε ήταν μέλος των N.W.A του «Fuck the police»!) είναι σοκαριστική, όχι επειδή ξέχασε πώς είναι να μεγαλώνεις στις φτωχογειτονιές των γκέτο, αλλά επειδή έρχεται μαζί με ένα μπαράζ δηλώσεων από άλλους ράπερ, λίγες μέρες πριν τις αμερικάνικες εκλογές, που εκφράζουν την συμπαράστασή τους στον Τραμπ. «Είναι κάτι σαν το αμερικάνικο όνειρο» συνεχίζει, μοιάζει σαν το αφεντικό όλων, και στους Αμερικάνους αρέσει να έχουν αφεντικό».

Οι προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου θα περίμενε κανείς να συσπειρώσει τους ράπερ ενάντια στην πολιτική του Τραμπ, να γεμίσουν τα social media με αντί-Τραμπ κομμάτια και μηνύματα όπως το «The Storm» του Eminem και το «FDT» του YG, να προτρέψουν το κοινό -που μπορούν να επηρεάσουν- να μην τον ψηφίσει.

Αντιθέτως, και προς έκπληξη των περισσότερων που τους παρακολουθούν και γνωρίζουν τι εκπροσωπούσε μέχρι τώρα το ραπ, η στήριξη μεγάλων ονομάτων όπως ο 50 Cent, ο Lil Pump, ο Waka Flocka, ο Asian Da Brat, ο BlocBoy JB, ο Favio Foreign είναι μια δυσάρεστη έκπληξη... Η λίστα είναι αρκετά μεγάλη για να θεωρήσει κανείς το γεγονός ασήμαντο και περιλαμβάνει ονόματα τεράστιου βεληνεκούς (και επιρροής) όπως ο Kanye West (ο οποίος παλιά είχε εκφραστεί με θερμά λόγια υπέρ του Τραμπ και μετά αναθεώρησε πριν θέσει την δικιά του υποψηφιότητα για την προεδρία).



Τον Απρίλιο δήλωνε στο CQ ότι σκόπευε να ψηφίσει τον Τραμπ. «Σίγουρα θα ψηφίσω αυτή τη φορά και ξέρουμε ποιον θα ψηφίσω. Και δεν θα μου πουν οι άνθρωποι γύρω μου και οι άνθρωποι που έχουν την δικιά τους ατζέντα ότι η καριέρα μου τελείωσε. Γιατί, μαντέψτε, είναι ακόμα εδώ! Το άλμπουμ μου «Jesus is King» ήταν νούμερο 1». Πλέον είναι αδύνατο να ψηφίσει τον Τραμπ επειδή είναι και ο ίδιος υποψήφιος, αλλά έχει δώσει ήδη το στίγμα του. Βέβαια, η δήλωσή του δεν ήταν το ίδιο σοκαριστική με του Ice Cube που τα βάζει ευθέως με τους Δημοκρατικούς, αλλά είναι κόντρα σε όσα πρέσβευε η ραπ από τότε που εμφανίστηκε μέχρι πριν από μερικά χρόνια.



Η χθεσινή δήλωση στήριξη στον Τραμπ του Lil Wayne ήταν άλλο ένα πλήγμα για το πιο δημοφιλές μουσικό είδος αυτή τη στιγμή, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς φαίνονται για τους Δημοκρατικούς, ό,τι και να δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση στην Αμερική δεν μπορεί να πείσει ότι θα φέρει τις αλλαγές που προσδοκεί το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και μάλιστα ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι αν κερδίσει τις εκλογές θα αυξήσει τη φορολογία στους πλούσιους (που πλήττει άμεσα το εισόδημα των ράπερ).



Ο Lil Wayne μάλιστα συναντήθηκε με τον Τραμπ, φωτογραφήθηκε μαζί του και ανέβασε τη φωτογραφία στο Twitter, προκαλώντας ένα κύμα από αρνητικές αντιδράσεις. «Μόλις συναντήθηκα με τον @realdonaldtrump» γράφει, επειδή εκτός από τα όσα έχει κάνει με τις μεταρρυθμίσεις για την εγκληματικότητα, θα δώσει στη μαύρη κοινότητα αυτά που της ανήκουν. Άκουσε αυτά που είχα να του πω σήμερα και με διαβεβαίωσε ότι μπορεί και θα κάνει αυτό που πρέπει».

Just had a great meeting with @realdonaldtrump @potus besides what he’s done so far with criminal reform, the platinum plan is going to give the community real ownership. He listened to what we had to say today and assured he will and can get it done. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf