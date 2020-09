Ιρακινές παραστρατιωτικές ομάδες που στηρίζονται από το Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες, με στόχο Αμερικανούς στρατιώτες στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

«Έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τα όρια του χωριού Σεΐχ Αμίρ, στην επαρχία Νινευή, από τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, στοχεύοντας τις δυνάμεις του συνασπισμού (σ.σ. με επικεφαλής τις ΗΠΑ) στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ερμπίλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι τέσσερις ρουκέτες έπεσαν στις παρυφές του αεροδρομίου ενώ οι δύο δεν εξερράγησαν, πρόσθεσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο πρωθυπουργός του Ιρακινού Κουρδιστάν Μασρούρ Μπαρζανί καταδίκασε απόψε την επίθεση με ρουκέτες στο αεροδρόμιο της πόλης Ερμπίλ και κάλεσε τον πρωθυπουργό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Ιράκ να οδηγήσει τους υπεύθυνους τη δικαιοσύνη.

I strongly condemn tonight’s rocket attack in Erbil. The KRG will not tolerate any attempt to undermine Kurdistan’s stability and our response will be robust.



I have spoken to PM @MAKadhimi on the importance of holding the perpetrators accountable -mb.