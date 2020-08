Ο Μπιλ Γκέιτς πρόσφερε ένα γλυκό και αστείο βίντεο στον δισεκατομμυριούχο φίλο του, Γουόρεν Μπάφετ για τα 90ά του γενέθλια.

Φορώντας μια ποδιά κουζίνας και με το τραγούδι «You Got a Friend» του Ράντι Νιούμαν να ακούγεται, ο Γκέιτς έφτιαξε μια τούρτα από μπισκότα Oreo, με το πρόσωπο του Μπάφετ σχεδιασμένο με σοκολάτα.

Το τέλος του 60 δευτερολέπτων βίντεο, ο Γκέιτς κόβει ένα κομμάτι, το βάζει σε ένα πιάτο με πιρούνι και αφήνει το μήνυμα «Χαρούμενα 90ά γενέθλια Γουόρεν» γραμμένο σε σκόνη από τα μπισκότα.

Ο Μπάφετ έχει τεράστια αδυναμία στα γλυκά και είναι γνωστός για την κατανάλωση μισής ντουζίνας αναψυκτικών καθημερινά -άλλωστε είναι μεγαλοεπενδυτής της Coca-Cola. Στην εταιρία του, Berkshire Hathaway (BRKA), ανήκει επίσης το See's Candies.

Η τούρτα ήταν μια ειδική αφιέρωση στην φιλία του Γκέιτς με τον Μπάφετ.

Of all the things I’ve learned from Warren Buffett (and there have been a lot), the most important might be what friendship is all about. Here’s why he’s a person that I admire as well as like: https://t.co/XbZTIfO90b