Η Audi ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμιση με ένα μικρό κορίτσι να τρώει μια μπανάνα μπροστά από ένα πολυτελές αμάξι, μετά τον σάλο που προκλήθηκε στα social media.

«Σας ακούμε και ας το ξεκαθαρίσουμε: Νοιαζόμαστε για τα παιδιά», ανέφερε η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία σε μήνυμα στο Twitter. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την σκληρή εικόνα και διαβεβαιώνουμε πως δεν θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον».

Οι επικριτές του σποτ χαρακτήρισαν «προκλητική» την στάση του κοριτσιού αλλά και «απειλητική για την ζωή του», με κάποιους να επισημαίνουν πως ο οδηγός δεν θα ήταν σε θέση να δει το παιδί σε αυτήν την πόζα, ακουμπώντας στη μάσκα του αυτοκινήτου.

Άλλοι σχολίασαν πως η εικόνα περιέχει σεξουαλικό υπονοούμενο, καθώς οι μπανάνες και τα σπορ αυτοκίνητα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται ως συμβολισμός του ανδρικού πόθου.

Το σλόγκαν της Audi στα αγγλικά, πάνω από την εικόνα, γράφει: «Άσε την καρδιά σου να χτυπήσει πιο γρήγορα - σε κάθε επίπεδο».

We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3)