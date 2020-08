Το Μουμπάι έγινε η πρώτη πόλη της Ινδίας που τοποθέτησε γυναικείες φιγούρες στους φωτεινούς σηματοδότες για τους πεζούς.

Σε περισσότερες από 100 διαβάσεις, η κλασική φιγούρα του πεζού στα φανάρια έχει αντικατασταθεί από γυναικείες φιγούρες, σε μία συμβολική κίνηση για την ισότητα, η οποία έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από ακτιβιστές και οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Τα σήματα αντανακλούν τον χαρακτήρα της πόλης [...] για την ισότητα των φύλων. Είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο Kiran Dighavkar, βοηθός επίτροπος στον δήμο. Ακτιβιστές σχολιάζουν πως η αλλαγή μπορεί να φαντάζει μικρή αλλά είναι σημαντική, καθώς σε πολλές πόλεις της Ινδίας οι γυναίκες είναι η μειονότητα στους δρόμους, εξαιτίας του φόβου για την ακεραιότητά τους.

If you’ve passed by Dadar, you’d see something that will make you feel proud. @mybmcWardGN is ensuring gender equality with a simple idea- the signals now have women too! pic.twitter.com/8X0vJR8hvQ