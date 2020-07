Μία πάστορας στο Οντάριο του Καναδά απολύθηκε από την εκκλησία που λειτουργούσε μετά το coming out που έκανε ως transgender.

Συγκεκριμένα, το ποίμνιο ψήφισε οριακά υπέρ της απόλυσής της Junia Joplin, μετά το coming out που έκανε αναφέροντας ότι δεν είναι μόνο πάστορας «αλλά και γυναίκα».

«Ονομάζομαι Junia Joplin. Μπορείτε να με αποκαλείτε June. Είμαι τρανς γυναίκα. (...) Αυτή είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να μην μιλήσω. Κατανοώ ότι παίρνω ένα τεράστιο ρίσκο αυτή την στιγμή» ανέφερε προσθέτοντας πως κάπου διάβασε ότι «αγάπη διώχνει τον φόβο». Η ίδια έκανε coming out κατά τη διάρκεια διαδικτυακού κηρύγματος κατά τις ημέρες του lockdown.

Μερικές ημέρες μετά, η Junia Joplin αποκάλυψε μέσω Twitter ότι τα μέλη της εκκλησίας αποφάσισαν με ψήφους 58-53 τον τερματισμό της συνεργασίας τους. Η ίδια, μιλώντας στο CTV ανέφερε ότι πίστευε πως το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα ήταν οριακό ωστόσο δεν ήταν σίγουρη για το τι θα αποφάσιζε τελικά το ποίμνιο.

Hi friends, Yesterday the members of @lorneparkbc voted to fire me. The vote went 58-53 in favour of termination...

«Ένας καταπληκτικός μου φίλος με έβγαλε για φαγητό, για να μη σκέφτομαι αυτό που συνέβαινε εκείνη την στιγμή. Έκλαψα, αλλά αμέσως άρχισα να σκέφτομαι τι θα κάνω μετά από αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπώ πάρα πολύ, που δεν συμφωνούν με αυτό το ταξίδι μου και φοβάμαι πως δεν θα ξανακούσω ποτέ κάτι από αυτούς. Αυτό μου ραγίζει την καρδιά», ανέφερε προσθέτοντας ότι ελπίζει πως θα συνεχίσει να μιλάει ακόμα και με ανθρώπους που ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσής της.

Η Junia Joplin είπε ότι την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος κοιμήθηκε μόνο λίγα λεπτά «όχι από τρόμο ή άγχος, αλλά από ενθουσιασμό που θα ανακάλυπτε το επόμενο κεφάλαιο στην ζωή της».

Στην ανακοίνωσή της η εκκλησία ανέφερε ότι μετά από έναν μήνα προσευχής και συζήτησης αποφασίστηκε πως «για θεολογικούς λόγους δεν αποτελεί θέλημα Θεού η June να παραμείνει πάστοράς μας». Παράλληλα το ποίμνιο εύχεται στην Junia Joplin «να έχει θεία χάρη καθώς απομακρύνεται από εμάς». Η ίδια σχολίασε την απάντηση ως «εξαιρετικά θετική».

Hi beloveds,



Independent & guest preaching are shaping up to be a key part of my future. I'm not interested in becoming a YouTube personality, but live streaming gets easier at 1000+ subscribers. I wonder if any of you might help that happen?https://t.co/ga2SAHYzEj