Ένας Ινδός δημοσιογράφος πέθανε από πυροβολισμό στο κεφάλι από τους άντρες, του οποίους κατηγόρησε πως παρενόχλησαν σεξουαλικά την ανιψιά του, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο 35χρονος Vikram Joshi εντοπίστηκε νεκρός την Τετάρτη -δυο ημέρες αφότου πυροβολήθηκε στην πόλη Γκαζιαμπάντ του Ούταρ Πραντές.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη εννέα αντρών σχετικά με την επίθεση.

Ο αδερφός του δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης πως η αστυνομία απέτυχε να ερευνήσει την καταγγελία του Joshi και αυτό επέτρεψε στους άντρες να σχεδιάσουν την «εκδικητική επίθεσή» τους.

Η επίθεση, που καταγράφηκε σε κάμερες κλειστού κυκλώματος, έχει πυροδοτήσει οργή στους συναδέλφους του 35χρονου αλλά και δημοσιογράφους σε όλη τη χώρα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως δείχνει μια ομάδα αντρών να σταματούν με τη βία την δίκυκλη μηχανή του 35χρονου και στην συνέχεια να τον ξυλοκοπούν πριν τον πυροβολήσουν.

Η κόρη του, που ήταν μαζί του, φαίνεται να κάθεται δίπλα του, ενώ την ίδια στιγμή τους προσπερνούν περαστικοί και αυτοκίνητα.

Αρκετοί δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να διαμαρτυρηθούν, ζητώντας αποζημίωση για την οικογένεια του δολοφονημένου άντρα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα και υποσχέθηκε επίσης εργασία σε έναν από τους συγγενείς του 35χρονου δημοσιογράφου.

Ghaziabad: A group of journalists hold protest against the murder of Journalist Vikram Joshi.



Vikram Joshi passed away today. He was shot at in Vijay Nagar area on 20th July by unknown persons. 10 people have been arrested in the case so far. pic.twitter.com/TZjjiMqv00