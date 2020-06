Ουκρανοί ακτιβιστές ανέμισαν τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ υπερηφάνειας μπροστά από το Άγαλμα της Μητέρας Πατρίδας, με τη βοήθεια ενός drone.

Πρόκειται για το άγαλμα που στέκεται πάνω από το μουσείο του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου της Ουκρανίας» του 1941-1945. Το άγαλμα βρίσκεται στο Κίεβο, σε ύψος 335 μέτρων. Η ομάδα διοργάνωσης του Kiev Pride, που ακυρώθηκε φέτος λόγω της πανδημίας, ανέλαβε να φέρει σε πέρας το εγχείρημα και τράβηξε βίντεο.

Η Dronarium Ukraine, η εταιρεία drone που χρησιμοποιήθηκε από το Kiev Pride, διαβεβαίωσε για τη νομιμότητα της δράσης: «Οι αεροπορικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους κανόνες της κρατικής υπηρεσίας» , δήλωσε η εταιρεία.

Στην Ουκρανία η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, κοινωνικές προκαταλήψεις και διακρίσεις. Ενδεικτική των ομοφβικών προκαταλήψεων που επικρατούν, είναι και μια δημοσκόπηση του Democratic Initiatives το 2018 που έδειξε ότι το 47% των Ουκρανών πιστεύει ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ «πρέπει να είναι περιορισμένα».

