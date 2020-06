Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ημέρες η φωτογραφία ενός μαύρου άντρα να κουβαλά στους ώμους του έναν λευκό ακροδεξιό για να τον «σώσει» από το οργισμένο πλήθος στη μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο, στον απόηχο της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ.

Στις διαδηλώσεις, που διοργανώθηκαν σε όλη τη Βρετανία, εμφανίστηκαν επίσης ακροδεξιοί που κατέβηκαν στους δρόμους για να προστατεύσουν, όπως είπαν, μνημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο λόγω διασυνδέσεων με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας.

Η ανιδιοτελής πράξη του Patrick Hutchinson έχει γίνει θέμα σε μερικά από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες είναι οι χρήστες που κοινοποιούν την εικόνα του στα social media, χαρακτηρίζοντάς τον «ήρωα». Ωστόσο όπως ο ίδιος, έδρασε καθαρά από ένστικτο επειδή «όλοι είμαστε μία ανθρώπινη φυλή».

«Γύρω του επικρατούσε το απόλυτο χάος. Δεν μπορούσες καν να δεις πού ήταν. Αν δεν το σταματούσες, τότε θα συμμετείχες σε όλο αυτό απλώς παρακολουθώντας του να συμβαίνει. Αν οι τρεις άλλοι αστυνομικοί στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ είχαν σταματήσει εκείνον που τον σκότωσε, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Οπότε δεν έπρεπε να γίνεις μέρος όλου αυτού. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, ήταν απλώς ένστικτο, δεν είδα χρώμα, είδα απλώς έναν άνθρωπο στο έδαφος σχεδόν λίγο πριν πεθάνει», ανέφερε.

Ο Hutchinson είπε πως αυτή ήταν η πρώτη διαδήλωση Black Lives Matter στην οποία συμμετείχε, και ο λόγος που βοήθησε τον λευκό κατά πάσα πιθανότητα ακροδεξιό άντρα ήταν επειδή δεν ήθελε να χαθεί ο βασικός σκοπός των κινητοποιήσεων σε μια στιγμή βίας.

«Βασικά εστίασα στην αποφυγή μιας καταστροφής. Ξαφνικά όλο το αφήγημα θα άλλαζε σε "Black Lives Matters, νεαροί σκοτώνουν διαδηλωτές". Αυτό ήταν το μήνυμα που προσπαθούσαμε να αποφύγουμε», ανέφερε στο CNN.

"We stopped somebody from being killed"



Patrick Hutchinson describes events behind the viral image of him carrying a man to safety during clashes in London on Saturdayhttps://t.co/kGzzoEIoGB pic.twitter.com/6xuQpCsxOr