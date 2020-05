Τουλάχιστον εννέα είναι οι νεκροί ενώ 1.000 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε αέρια μορφή που σημειώθηκε σε εγκατάσταση της εταιρείας LG Polymers στην περιοχή Βισαχαπάτναμ, στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές της Ινδίας.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε αυτό το στάδιο ότι πέντε άνθρωποι χάθηκαν. Τουλάχιστον 70 άνθρωποι εισήχθησαν χωρίς τις αισθήσεις τους σε κοντινό νοσοκομείο και στο σύνολό τους 200 ως 500 άνθρωποι δέχθηκαν φροντίδες», δήλωσε η Σουάρουπ Ράνι, μια αξιωματικός της αστυνομίας της Βισαχαπάτναμ, στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές (νοτιοανατολικά).

Άλλος αξιωματικός της αστυνομίας μίλησε λίγη ώρα αργότερα για τουλάχιστον 9 νεκρούς και περίπου χίλιους ανθρώπους που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Το εργοστάσιο της LG Polymers βρίσκεται στα όρια της βιομηχανικής πόλης Βισαχαπάτναμ, όπου βρίσκεται επίσης ένα σημαντικό λιμάνι. Η μεγαλούπολη και τα προάστιά της έχουν συνολικό πληθυσμό 5 εκατομμυρίων κατοίκων από το σύνολο των 49 εκατομμυρίων του ομόσπονδου κράτους του Άντρα Πραντές.

Το αέριο «είχε αφεθεί εκεί λόγω των μέτρων περιορισμού» που εφαρμόζονται για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, είπε η Ράνι. «Προκλήθηκε χημική αντίδραση και οι δεξαμενές υπερθερμάνθηκαν και το αέριο διέφυγε εξαιτίας αυτού», συνέχισε η ίδια αξιωματικός της αστυνομίας.

Στην Ινδία έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών από τα τέλη Μαρτίου για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

WATCH | "Styrene is a common chemical used in the plastic industry. But if the quantities of consumption of very high and the proximity is intense, then it can be lethal": SN Pradhan, DG, NDRF #VizagGasLeak pic.twitter.com/n5WzbcQtll