Πέθανε σε ηλικία 71 ετών νικημένος από τον κορωνοϊό ο κιμπορντίστας των Stranglers, Dave Greenfield.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον ιό στις 26 Απριλίου πέθανε την Κυριακή μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων.

Έγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία του βρετανικού συγκροτήματος της πανκ ροκ, το «Golden Brown», που έφθασε στο νούμερο δύο στο single chart του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982.

Ο Greenfield γεννήθηκε στην πόλη Μπράιτον στη νότια ακτή της Αγγλίας, ήταν αρχικά μέλος του συγκροτήματος της progressive rock Rusty Butler και το 1975 αντικατέστησε τον Χανς Βάρμλινγκ.

«Το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, ο καλός φίλος μου και συνεργάτης για 45 χρόνια, η μουσική ιδιοφυΐα, ο Dave Greenfield, απεβίωσε ως ένα από τα θύματα της Μεγάλης Πανδημίας του 2020» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο μπασίστας του συγκροτήματος Jean Jacques Burnel.

«Λυπάμαι πολύ που έμαθα για τον θάνατο του Dave Greenfield», έγραψε ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος Hugh Cornwell σε ανάρτηση στο Twitter.

He should be remembered as the man who gave the world the music of Golden Brown. Hugh Cornwell 4/5/2020 (2nd of 2)