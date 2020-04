Την περασμένη Τετάρτη, η Emirates έγινε η πρώτη αεροπορική εταιρεία που υπέβαλε σε εξετάσεις αίματος τους επιβάτες μιας πτήσης, πριν ανέβουν στο αεροπλάνο για το προγραμματισμένο ταξίδι τους και τώρα επανέρχεται με ένα βίντεο για το παρόν και το μέλλον των πτήσεων εν μέσω κορωνοϊού.

Η εταιρεία ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο για τα επιπλέον μέτρα που θα παίρνει. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται check in με μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας, σάρωση των επιβατών με θερμικές κάμερες στο αεροδρόμιο, κενές θέσεις μέσα στο αεροπλάνο και πολλές αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες εν πτήσει.

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW