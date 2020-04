Ενώ οι κυβερνήσεις των χωρών σε όλο τον κόσμο πασχίζουν με νουθεσίες ή και απειλές να κρατήσουν τους πολίτες εντός των σπιτιών προκειμένου να εμποδίσουν τη διασπορά του κορωνοϊού, ο πρόεδρος της Ουγκάντας υιοθετεί διαφορετική προσέγγιση.

Σε μια προσπάθεια να προτρέψει τους συμπολίτες τους να παραμείνουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του lockdown, ο Yoweri Museveni δημοσίευσε βίντεο με την αθλητική του καθημερινότητα.

«Αν θέλετε να ασκηθείτε, μπορείτε να το κάνετε και στο σπίτι σας»: Ο 75χρονος πρόεδρος όχι μόνο προτρέπει στα λόγια, δείχνει και τον τρόπο. Τρέχει ξυπόλυτος και κάνει κάμψεις στο γραφείο του ενώ οι βοηθοί του ακούγονται να μετρούν.

«Χθες, αποθάρρυνα τους ανθρώπους που κάνουν ομαδικά τζόγκινγκ καθώς θέτους εαυτούς σε κίνδυνο εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Δεν χρειάζεται να βγείτε έξω για να ασκηθείτε. Ιδού μια επίδειξη για το πώς να γυμναστείτε στο σπίτι και να παραμείνετε ασφαλείς» συμβούλευε μέσω Twitter τους πολίτες.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ