Μια συλλογή όπλων που είχαν χρησιμοποιηθεί σε ταινίες του Τζέιμς Μποντ εκλάπησαν από σπίτι στο βόρειο Λονδίνο.

Η αναντικατάστατη συλλογή αποτελούνταν από πέντε όπλα από τις «περιπέτειες» του James Bond, η αξία των οποίων εκτιμάται σε πάνω από 100.000 λίρες. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για διάρρηξη, περίπου στις 8 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Οι δράστες όμως είχαν διαφύγει μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Γείτονες ανέφεραν ότι οι εισβολείς ήταν τρεις και διέφυγαν με ένα ασημί όχημα.

Τα όπλα που εκλάπησαν ήταν δύο πιστόλια Beretta Cheetah και Tomcat, από την ταινία «Die Another Day» και ένα περίστροφο Walther PPK που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία «A View to a Kill». Επίσης, εκλάπησαν ένα Smith & Wesson Magnum το οποίο είναι από το φιλμ «Live and Let Die» και ένα περίστροφο Llama από το «Die Another Day».

Εκτιμάται ότι οι διαρρήκτες μπήκαν από την πίσω πλευρά του σπιτιού. «Τα όπλα ήταν πολύ ξεχωριστά και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα τα αναγνωρίσει σε όποιον τα προσφέρουν προς πώληση», ανέφερε ο αστυνομικός Πολ Ρίντλεϊ.

«Πολλά είναι αναντικατάστατα. Το Magnum είναι το μοναδικό που κατασκευάστηκε ποτέ με φινίρισμα από χρώμιο σε όλο το όπλο. Το Walther PPK ήταν το τελευταίο όπλο που χρησιμοποίησε ο Ρότζερ Μουρ στην ταινία "A View to a Kill"», δήλωσε ακόμη ο αστυνομικός και κάλεσε τους πολίτες που είτε είδαν τους διαρρήκτες, είτε ξέρουν πού είναι τα όπλα ή αν προσπάθησε κάποιος να τους τα πουλήσει, να δώσει πληροφορίες στις αρχές.

Με πληροφορίες από Guardian