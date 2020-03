Παπάδες περιπολούν πάνω σε «ντάτσουν» κι αγιάζουν την πόλη της Τυφλίδας για κορωνοϊό

Εποχούμενοι παπάδες διασχίζουν τους δρόμους της Τυφλίδας, πρωτεύουσας της Γεωργίας, και ραντίζουν την πόλη και τους πιστούς με αγιασμό, για να ξορκίσουν τον κορωνοϊό.

«Είμαστε χωρισμένοι σε τρία γκρουπ που θα περάσουν από κάθε γειτονιά της πόλης, αγιάζοντας τους πιστούς, να τους προστατεύσει ο θεός απ' την αρρώστια» δήλωσε ο ιερέας Shalva Kekelidze, χριστιανός ορθόδοξος.

«Μπορείτε να δείτε πόσο ανήμποροι είμαστε απέναντι σε αυτή την ασθένεια», συνέχισε. «Γι αυτό ο Πατριάρχης μάς έδωσε την ευλογία του, να προσευχηθούμε όλοι μαζί για να σωθούμε».

