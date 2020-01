Τρεις σοροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ, που συνετρίβη χθες στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Ένα ολόκληρο 24ωρο μετά την τραγωδία, τρία πτώματα ανασύρθηκαν από το μοιραίο ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν 9 συνολικά άτομα, ανάμεσα τους και τρία παιδιά. Σύμφωνα με ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους.

