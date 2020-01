Δραματική είναι η κατάσταση στην Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην επαρχία Ελαζίγ, με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό να κάνει λόγο για 14 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες.

Στους δεκατέσσερις ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε απόψε την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων. Ο σεισμός, μεγέθους 6,8 βαθμών, έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, που απέχει περίπου 550 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Άγκυρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές στην ανατολική Τουρκία, μεταξύ αυτών στο Τούντζελι, τα Άδανα και η Χατάι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NTV. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία και το Ιράν μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στις δύο χώρες. Τοπικά μμε στον Λίβανο ανέφεραν επίσης ότι οι κάτοικοι της Βηρυτού και της Τρίπολης αισθάνθηκαν τον σεισμό.

Στην περιοχή έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι ο σεισμός είναι συμβάν «επιπέδου 3», με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ επισήμανε ότι ο τουρκικός στρατός είναι έτοιμος να συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον χρειαστεί.

Η δημόσια τηλεόραση ΤΡΤ έδειξε εικόνες στις οποίες αστυνομικοί και διασώστες ερευνούν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει εν μέρει στο Ελαζίγ. Τα τζάμια των παραθύρων έσπασαν και τα μπαλκόνια έπεσαν στο έδαφος.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο. «Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

a few hours ago a terrible earthquake has occured in turkey.



please, let's pray for them🙏



and as you see, rescue teams have already started to save the citizens who remained under the ruins...#Elazığ pic.twitter.com/x3M7j2xXDh