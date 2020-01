Φορώντας μαγιό, κασκόλ, σκούφο και ένα ζευγάρι μποτάκια, ο «Speedo Mick» έχει βάλει στόχο να διασχίσει περπατώντας 1,000 μίλια διασχίζοντας τη Βρετανία, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό.



Η εικόνα ενός άνδρα που φορά ένα στενό μπλε μαγιό, έναν σκούφο και κασκόλ της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής ομάδας Everton, μέσα στο καταχείμωνο θα προκαλούσε εντύπωση στον οποιονδήποτε και σίγουρα στις αστυνομικές Αρχές της Βρετανίας στις οποίες κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις τρεις φορές από τον Δεκέμβριο.

Out for a bike ride with my girl 🚴‍♀️ 💨 Layered up because its -1° 🥶🥶 And the legend @speedomick walks past in his BUDGIE SMUGGLERS!!! Hats off to this man, don't know how he does it... Well done Mick you deserve a medal 🥇Thanks for the pic. Please donate what you can 🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/ahA3l2LeaH



Γνωστός ως «Speedo Mick» ο άνθρωπος που έχει κλέψει την προσοχή των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον πλανήτη ονομάζεται Michael Cullen και με την ξεχωριστή εμφάνισή του πραγματοποιεί άθλους «αντοχής» για φιλανθρωπικούς σκοπούς.



Το τελευταίο του εγχείρημα που έχει θέσει στόχο είναι να διασχίσει 1,000 μίλια (περίπου 1600 χιλιόμετρα) από το βορειότερο σημείο της Σκωτίας στο John O'Groats μέχρι το νοτιότερο άκρο της Αγγλίας, περνώντας από το Λίβερπουλ και το Λονδίνο, με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση «Leave the Light On» που δημιούργησε ο ίδιος για τους ανθρώπους που βιώνουν την απομόνωση.



Ο Cullen ελπίζει να συγκεντρώσει 100.000 λίρες για το σκοπό του και έχοντας διασχίσει ήδη το μισό της απόστασης έχει μαζέψει 88,000 λίρες, σύμφωνα με την σελίδα GoFundMe. Ωστόσο, την περασμένη Παρασκευή ο Cullen αναγκάστηκε να κάνει ένα διάλειμμα καθώς υπέφερε από έναν τραυματισμό στο πόδι. Οι γιατροί της ποδοσφαιρικής ομάδας της Everton του συνέστησαν ξεκούραση και πλέον, μετά την ανάρρωσή του, συνεχίζει απτόητος τον «περίπατό» του.

Η φιλανθρωπική οργάνωση «Leave the Light On» θα προσφέρει το έργο της στο Λίβερπουλ, γενέτειρα του Cullen και πόλη που έχει αγκαλιάσει όλες τις προσπάθειές του.



Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ της Everton και της Liverpool ο αρχηγός της τελευταίας, Jordan Henderson αφιέρωσε τον αγώνα στον Cullen περιγράφοντάς τον ως «τοπικό ήρωα».

Μπορεί ο ίδιος να είναι οπαδός της Everton αλλά οι ομαδικές διαφορές παραμερίστηκαν καθώς η Liverpool του παραχώρησε τιμητική θέση για τον αγώνα και τον κάλεσε να μπει στο γρασίδι κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα.

Thank you to everyone who came to see me off this morning in #Ormskirk . I cannot believe how much support You are all showing me. I was really worried about my calf but we made it in the end . I got stopped so many times that it took me over 7 hours to walk a 4 hour journey 🤣🥶 pic.twitter.com/bVVzAGZp93