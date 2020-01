View this post on Instagram

@KateMossAgency walks for @Vetements_Official Fall Winter 2020/21 Menswear. . . . #vetenents #vetementsmen #vetementsshoe #vetementsmenfw29 #fendibag #vetementsfw20 #malemodel #fashionblogger #fashionblog #fashionphotography # #cruise #fall20 #fw20 #fendimenswear #fashion #vetemensshow #style #menswear #menstyle #mensfashion #readytowear #rtw #paris #parisfashionweek #pfw #fashionfeed