Η γέννηση του μικρού Μπέντζαμιν Γκόμπρεχτ υπερνίκησε κάθε εμπόδιο, καθώς έγινε το δεύτερο βρέφος στις ΗΠΑ που έρχεται στον κόσμο μετά από μεταμόσχευση μήτρας.

Η μητέρα του, Τζένιφερ, έμαθε σε ηλικία 17 ετών πως δεν μπορεί να κάνει παιδιά, καθώς έπασχε από το γενετικό σύνδρομο Mayer - Rokitansky - KŸster - Hauser (MRKH), που σήμαινε ότι έχει λειτουργικές ωοθήκες αλλά όχι πλήρως ανεπτυγμένη μήτρα.

Το MRKH επηρεάζει περίπου 1 στις 4.500 γυναίκες, καθιστώντας αδύνατο να μείνουν έγκυες ή να κυοφορήσουν παιδί. «Πριν από δέκα χρόνια έλεγαν σε αυτές τις γυναίκες, "Γεννήθηκες χωρίς μήτρα και ποτέ δεν θα κυοφορήσεις παιδί". Έκτοτε η μεταμόσχευση μήτρας έχει γίνει πραγματικότητα», λέει η Δρ Καθλίν Ο'Νίλ, που συμμετείχε στην δοκιμαστική μεταμόσχευση.

Ο Μπέντζαμιν ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Νοέμβριο στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια με καισαρική. Το έμβρυο μεγάλωσε μέσα στην μήτρα που έλαβε ως μόσχευμα η 33χρονη μητέρα, στο πλαίσιο δοκιμαστικής έρευνας, που είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο.

Η μεταμόσχευση μήτρας πραγματοποιήθηκε ως μέρος της κλινικής δοκιμής και ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που εμπεριείχε τόσο χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και φαρμακευτική αγωγή, ενώ μετά τον τοκετό η μήτρα αφαιρέθηκε ξανά από το σώμα της Τζένιφερ.

