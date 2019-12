Η εφαρμογή διαδικτυακών ραντεβού Bumble απέκλεισε από τις υπηρεσίες της τη Σάρον Στόουν, καθώς κάποιοι χρήστες κατήγγειλαν ως ψεύτικο τον λογαριασμό της στους διαχειριστές της σελίδας.

Όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω Twitter, άνοιξε λογαριασμό στη συγκεκριμένη εφαρμογή προς αναζήτηση ραντεβού. Όταν, όμως, επιχείρησε να ξαναμπεί, ο λογαριασμός της ήταν απενεργοποιημένος.

«Πήγα στο @bumble για να δω τα ραντεβού (sic) και έκλεισαν τον λογαριασμό μου», έγραψε η 62χρονη Στόουν, προσθέτοντας: «Μερικοί χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορεί να είμαι εγώ!».

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝