Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος με σχεδόν 100 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στο Καζακστάν.

Το Fokker 100 της εταιρείας Bek Air παρουσίασε προβλήματα λίγο μετά την αναχώρησή του από το Αλμάτι για μια πτήση με προορισμό την πρωτεύουσα Νουρσουλτάν. Το αεροπλάνο έχασε ύψος κατά τη διαδικασία της απογείωσης και χτύπησε σε έναν τσιμεντένιο τοίχο προτού συντριβεί στο διώροφο κτίριο, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Καζακστάν. Προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της τραγωδίας.

Kazakhstan plane crash: Bek Air plane goes down near Almaty airport; multiple fatalities reported pic.twitter.com/zE0EfMckce

Δραματικές μαρτυρίες

«Το αεροσκάφος πήρε κλίση προς τα αριστερά, κατόπιν στα δεξιά, προτού αρχίσει να ταρακουνιέται, ενώ ο κυβερνήτης προσπαθούσε να κερδίσει ύψος» είπε στο Reuters ο επιχειρηματίας Ασλάν Ναζαραλίγιεφ, ο οποίος επέζησε από το δυστύχημα.

Ο Ναζαραλίγιεφ περιέγραψε ότι καθόταν δίπλα στην έξοδο κινδύνου στη σειρά 15 και όλες οι σειρές μπροστά του εκσφενδονίστηκαν, όταν το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο, έπειτα από την πρόσκρουση. Αφού άρχισε το αεροσκάφος να ταρακουνιέται, πριν από τη συντριβή, «είχα αρκετό χρόνο για να βάλω στην άκρη το τηλέφωνό μου και να δέσω τη ζώνη μου».

«Βγήκαμε έξω από την έξοδο κινδύνου... εγώ και κάποιοι άλλοι άνδρες αρχίσαμε να βγάζουμε ανθρώπους από το αεροσκάφος. Ορισμένοι είχαν παγιδευτεί από τα τσιμεντένια χαλάσματα του κτιρίου. Ακούγονταν βογκητά και ουρλιαχτά και ήταν σκοτάδι».

Μία επιζήσασα περιέγραψε στον ενημερωτικό ιστότοπο Tengrinews ότι άκουσε έναν «τρομακτικό ήχο» προτού το αεροπλάνο αρχίσει να χάνει ύψος. «Το αεροσκάφος είχε πάρει κλίση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Έμοιαζε με ταινία: ουρλιαχτά, φωνές, κόσμος έκλαιγε» αφηγήθηκε η γυναίκα.

Ένας από τους νεκρούς, ο ηλεκτρολόγος Αμπάι Νουρμπέκοφ ταξίδευε με την οικογένειά του, 6 συνολικά άτομα, όπως μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος The Village. Η σύζυγός του και τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται στην εντατική.

LATEST: At least 14 confirmed dead, 35 injured after plane carrying 98 people crashes during takeoff from Kazakhstan airport. https://t.co/TxxCoIiU4h pic.twitter.com/yEd6ft8mjg