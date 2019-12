Ένας άντρας στο Τέξας που είπε στην αστυνομία ότι θεωρούσε την έγκυο αδερφή του «ντροπή» για την οικογένεια κατηγορείται τώρα για την δολοφονία της μετά την ομολογία πως την στραγγάλισε και σκηνοθέτησε την αυτοκτονία της.

Ο 19χρονος Εντουάρντο Αρεβάλο συνελήφθη για τον θάνατο της 23χρονης αδερφής του, Βιριντιάνα, λίγες ημέρες αφού η αστυνομία ανακάλυψε το πτώμα της σε ένα σοκάκι, στα προάστια του Ντάλας.

