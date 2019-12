Περίπου 54.000 άνθρωποι, δηλαδή περισσότεροι από τον μισό πληθυσμό της πόλης, απομακρύνθηκαν σήμερα από το Μπρίντιζι ώστε να επιτραπεί η εξουδετέρωση μιας βρετανικής βόμβας που χρονολογείται πιθανότατα από το 1941.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση του είδους αυτού που έχει διεξαχθεί στην Ιταλία μετά το τέλος του πολέμου, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

Η βόμβα, μήκους ενός μέτρου και βάρους άνω των 200 κιλών, ανακαλύφθηκε στις 2 Νοεμβρίου στη διάρκεια εργασιών διαμόρφωσης σε μια κινηματογραφική αίθουσα και υπέστη βλάβη από ένα μηχάνημα του εργοταξίου, καθιστώντας ακόμη περισσότερο λεπτή την επιχείρηση για την εξουδετέρωσή της, γράφει η εφημερίδα La Repubblica.

