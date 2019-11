Στους 45 ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αλβανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.



Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τα τοπικά ΜΜΕ ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί στους 47 ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκαν τρεις ακόμη σοροί στο τετραώροφο που κατέρρευσε, από τα συνολικά πέντε άτομα που αναζητούνταν από χθες. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Λιάλια που θρηνεί 8 άτομα.

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ξεπερνάει τους 900. Από αυτούς οι 65 φέρουν σοβαρότερα τραύματα. Ο αριθμός των τραυματιών αυξάνεται, διότι οι μετασεισμικές δονήσεις προκαλούν και νέους τραυματισμούς. Έτσι, η σημερινή μετασεισμική δόνηση των 5,1 Ρίχτερ οδήγησε στο νοσοκομείο Τιράνων 7 άτομα.

A man was pulled out alive from under the rubble in Albania's town of Durres, which was struck by deadly earthquake two days ago.



