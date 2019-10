Πρώην φοιτήτρια του Boston College κατηγορήθηκε για ακούσια ανθρωποκτονία σε σχέση με την αυτοκτονία του φίλου της, τον Μάιο.

Το κατηγορητήριο για την Inyoung You, 21 ετών, για το θάνατο του Alexander Urtula, 22 ετών, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα στη Μασαχουσέτη. Η You, υπήκοος της Νότιας Κορέας, κρίθηκε πως είχε επιδείξει καταχρηστική συμπεριφορά εναντίον του Urtula, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες πριν από την αποφοίτησή του στις 20 Μαΐου. Η You, η οποία βρίσκεται σήμερα στη Νότια Κορέα, μέχρι στιγμής δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο εισαγγελέας της επαρχίας Suffolk ανακοίνωσε ότι η You είχε κατηγορηθεί για ακούσια ανθρωποκτονία. Οι αρχές αποκάλυψαν ότι μετά από μια εκτεταμένη έρευνα η αστυνομία έκρινε ότι η νεαρή «ήταν καταχρηστική σωματικά, λεκτικά και ψυχολογικά εναντίον του Urtula κατά τη διάρκεια της 18μηνης ταραχώδους σχέσης τους». Η κατάχρηση έγινε πιο συχνή, πιο έντονη και πιο εξευτελιστική τις ημέρες και ώρες πριν ο νεαρός οδηγηθεί στο θάνατο.

Στη συνέντευξη Τύπου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι είχε ανταλλάξει περισσότερα από 75.000 μηνύματα κειμένου κατά τους δύο μήνες πριν από το θάνατο του Urtula. Η You έγραφε συνεχώς στον Urtula πως έπρεπε να «σκοτώσει τον εαυτό του» και «να πεθάνει».

Στις 20 Μαΐου η You παρακολουθούσε τον Urtula και πήγε στο γκαράζ όπου ο σύντροφός της έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι εισαγγελείς είπαν ότι η φοιτήτρια γνώριζε για την κατάθλιψη και τις σκέψεις αυτοκτονίας του συντρόφου της, αλλά συνέχισε να τον παροτρύνει να βάλει τέλος στη ζωή του.