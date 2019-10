Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την Πέμπτη την τουρκική στρατιωτική επίθεση κατά κουρδικής πολιτοφυλακής στη βορειοανατολική Συρία και προειδοποίησε για την πιθανότητα εθνικών εκκαθαρίσεων σε βάρος των Κούρδων.

«Το Ισραήλ καταδικάζει απερίφραστα την τουρκική εισβολή στις κουρδικές περιοχές στην Συρία και προειδοποιεί κατά των εθνικών εκκαθαρίσεων σε βάρος των Κούρδων από την Τουρκία και τους πληρεξούσιούς της», τονίζει ο Νετανιάχου σε μήνυμά του στο Twitter. «Το Ισραήλ είναι έτοιμο να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον γενναίο κουρδικό λαό», υπογραμμίζει.

Israel strongly condemns the Turkish invasion of the Kurdish areas in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurds by Turkey and its proxies.

Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant Kurdish people.