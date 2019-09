Ένα άτομο σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι άνοιξαν «πυρ» στην αυλή συγκροτήματος διαμερισμάτων στην Ουάσινγκτον. Η Αστυνομία δήλωσε ότι αναζητά ένα όχημα με δύο ένοπλους άνδρες.

Όπως ανέφερε το NBC, οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που έφτασαν στον τόπο των πυροβολισμών, βρήκαν έξι άτομα - όλους ενήλικες, πέντε άνδρες και μία γυναίκα - με τραύματα από σφαίρες. «Ένας από τους τραυματίες δυστυχώς υπέκυψε στα τράυματά του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Στουαρτ Έμερμαν, διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Το κίνητρο των δραστών παραμένει άγνωστο και βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με το Reuters, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Columbia Heights, περίπου 3 χιλιόμετρα από τον Λευκό Οίκο, στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα).

Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb