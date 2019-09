Πόσοι εργαζόμενοι χρειάζονται για να ανοίξουν μία πόρτα; Ανεξαρτήτως αριθμού η επιτυχία δεν είναι απαραίτητα εγγυημένη, όπως αποδείχθηκε τη Δευτέρα, στην Ουάσιγκτον, όταν μία πεσμένη ομπρέλα στάθηκε αρκετή για κρατήσει για μέρες τους υπαλλήλους έξω από το γραφείο τους.

Όταν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας επέστρεψαν στα γραφεία τους της Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο, ανακάλυψαν πως δεν μπορούσαν να μπουν, καθώς μία ομπρέλα είχε πέσει, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εντελώς την είσοδο. Οι υπάλληλοι ήταν σε θέση να δουν τι είχε συμβεί, καθώς η πρόσοψη του γραφείου είναι ουσιαστικά μια τεράστια τζαμαρία, με τη συρόμενη πόρτα να αποτελείται επίσης από ένα λεπτό πλαίσιο και τζάμι ασφαλείας.

Οι ώρες περνούσαν χωρίς να βρίσκεται κάποια λύση που να μην προϋποθέτει υλικές ζημιές. Την Τρίτη, ο Neeraj Agrawal, εκπρόσωπος της εταιρείας κρυπτονομισμάτων Coin Center ανάρτησε μια φωτογραφία στο Twitter και το ποστ με την ομπρέλα έγινε κυριολεκτικά viral. «Η εταιρεία που δουλεύει ο φίλος μου είναι κλειστή, επειδή μια ομπρέλα έπεσε φρακάροντας την πόρτα. Κανείς δεν μπορεί να βρει λύση. Είναι έτσι δυο μέρες τώρα», έγραψε ο Neeraj το απόγευμα της Τρίτης.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



