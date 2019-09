Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να συναίνεσε το σχέδιο νόμου για την αποτροπή του Brexit χωρίς συμφωνία την 31η Οκτωβρίου να επικυρωθεί ως τις 17:00 αύριο Παρασκευή, ανέφερε μέσω Twitter το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association (PA), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

#Breaking The Government has announced it has agreed all stages of legislation designed to stop a no-deal Brexit on October 31 will be completed in the House of Lords by 5pm on Friday pic.twitter.com/wX01sRm9RX