Ένας μαθητευόμενος πιλότος στην Αυστραλία κατάφερε να προσγειώσει ένα αεροπλάνο με ασφάλεια κατά το πρώτο του μάθημα, μετά την λιποθυμία του εκπαιδευτή του.

Όπως μεταδίδει το 9 News και αναμεταδίδει το CNN, ο Μαξ Σίλβεστερ, κατάφερε να προσγειώσει το μικρό αεροπλάνο με τη βοήθεια των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με τους οποίους ήρθε σε επαφή μετά από επείγουσα κλήση. «Ξέρεις πως να πετάς το αεροπλάνο;», ακούγεται να λέει ένας ελεγκτής κυκλοφορίας κατά την κλήση η οποία ηχογραφήθηκε. «Είναι το πρώτο μου μάθημα», απάντησε ο Σίλβεστερ.

Σε μία ψύχραιμη συνομιλία, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έκαναν επανειλημμένες ερωτήσεις για την κατάσταση υγείας του εκπαιδευτή με τον Σίλβεστερ να απαντάει ότι δεν ανταποκρίνεται. «Η δουλειά σου αυτή τη στιγμή είναι να μείνεις προσηλωμένος στο αεροσκάφος», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής που ενθάρρυνε τον μαθητευόμενο πιλότο λέγοντας του ότι κάνει «καταπληκτική δουλειά».

Policing is not all about catching the crooks. Fantastic job by the Jandakot Airport tower in guiding down trainee pilot this afternoon. Emergency services working together. pic.twitter.com/vUg5l0G0sx