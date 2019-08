Μια μυστηριώδης έκρηξη σε ένα ιρανικό διαστημικό κέντρο την Πέμπτη δημιούργησε εικασίες ότι η αμερικανική δολιοφθορά και όχι κάποιο ατύχημα, προκάλεσε την τρίτη διαδοχική αποτυχία των προσπαθειών της Τεχεράνης να δείξει ότι θα μπορούσε να θέσει τους δορυφόρους σε τροχιά.

Καθώς οι εικόνες από τους εμπορικούς δορυφόρους άρχισαν να κυκλοφορούν και έδειχναν καπνό σε σημείο εκτόξευσης πυραύλου, ο Πρόεδρος Tραμπ αρνήθηκε την Παρασκευή ότι εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ένα αναπάντεχο μήνυμα επειδή η ιρανική κυβέρνηση δεν είχε αναγνωρίσει ούτε το ατύχημα, ούτε είχε κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το tweet τελείωσε με μια προφανή ειρωνεία: «Εύχομαι στο Ιράν καλή τύχη και να βρει τι συνέβη».

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3