Η Apple συνεργάστηκε με το New Museum της Νέας Υόρκης σε ένα ευρηματικό πρότζεκτ επαυξημένης πραγματικότητας, με έξι εικονικά, εικαστικά έργα τέχνης να κάνουν την (ψηφιακή) εμφάνισή τους σε μεγάλες πόλεις του πλανήτη.

Μέσω του [AR]T, έργα επτά καλλιτεχνών που έχει επιλέξει το μουσείο εμφανίζονται σε Λονδίνο, Σαν Φρανσίσκο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Χονγκ Κονγκ και Τόκιο. Απόκοσμα «τέρατα» που χορεύουν πάνω σε ταράτσες πανύψηλων κτιρίων και πύλες που οδηγούν σε παράλληλους κόσμους μέσα από κουφάλες δέντρων, είναι μόνο μερικές από τις ιδέες που αποκαλύπτονται μέσα από την οθόνη των smartphone, σε διάφορα μονοπάτια των μεγάλων πόλεων.

"Now at the Dawn of My Life” του John Giorno’s (Φωτογραφία Apple)