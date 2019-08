Συναγερμός σήμανε στη Μητροπολιτική Αστυνομία μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Γουεστμίνστερ στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά σε κυβερνητικό κτίριο.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε κοντά σε γραφεία της βρετανικής κυβέρνησης στο κέντρο του Λονδίνου σε ένα συμβάν το οποίο η αστυνομία θεωρεί ότι ήταν πιθανόν ένα περιστατικό με μαχαίρι. Φωτογράφος του πρακτορείου Reuters είδε έναν άνδρα με τραύματα στο πρόσωπο και αίμα στο μπροστινό μέρος του σώματός του να οδηγείται μακριά από το υπουργείο Εσωτερικών.

Police called at 13:06 to Marsham Street, Westminster following a report of a man with a knife. Officers attended to find one man with knife injuries.@Ldn_Ambulance attended where they are currently with the injured man.



One man arrested and is in custody. More to follow.