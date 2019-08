Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές Αρχές έπειτα από αναφορές για εισβολή ενόπλου στα γραφεία της εφημερίδας USA Today την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εφημερίδας USA TODAY και προχωρούν στην εκκένωση του κτιρίου.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζουν πολίτες να αποχωρούν από τα κτίρια, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο της επιχείρησης.

«Ο συναγερμός ήχησε στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ περιπολικά σπεύδουν στο σημείο» έγραψε η USA Today στον ιστότοπό της.

Οι τοπικές Αρχές ενημέρωσαν το μεσημέρι (τοπική ώρα) ότι έλαβαν αναφορές για ένοπλο μέσα στο κτίριο χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, συνέστησε στους πολίτες να «αποφύγουν την περιοχή».

Δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς

